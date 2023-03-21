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وفاة صيدلانية وابنيها اختناقا بالغاز داخل شقة بطنطا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:26 ص
وفاة صيدلانية وابنيها اختناقا بالغاز داخل شقة بطنطا إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقيت صيدلانيه و2 من من ابنائها مصرعهم داخل شقتهم إثر اختناقهم بالغاز، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارتي إسعاف وتم نقل الجثامين بعد انتهاء مناظرة النيابة العامة للجثث والتحفظ عليها بالمشرحة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانبعاث رائحة غاز من داخل شقة بدائرة قسم أول طنطا.
 
وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثث صيدلانيه ونجليها وانبعاث رائحة غاز من داخل الشقة.
 
تم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

محافظه الغربيه

طنطا

تسريب غاز

اخبار الحوادث

مستشفى المنشاوي بطنطا



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