وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء ، مع " كارين إيليمان" سكرتير عام مجلس وزراء الدول النوردية، خلال زيارته الحالية إلى كوبنهاجن، وذلك في إطار استشراف آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمجلس.



سامح شكرى فى كوبنهاجن

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة " إيليمان" على توليها مهام منصبها في يناير الماضي، معرباً عن التطلع لتدشين عملية تواصل واستحداث آلية تعاون مع المجلس في ضوء العلاقات الودية والتقليدية التي تجمع مصر بالدول النوردية، والرغبة المشتركة في تطويرها واستكشاف الفرص الكبيرة والواعدة بها، على غرار قصص النجاح التي حققتها الآليات القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك آلية التعاون بين مصر وتجمع دول فيشجراد.

كما أعرب الوزير شكري عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول النوردية والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الدنماركية والنرويجية مثل ميرسك وسكاتك في مصر، خاصة في مجال الانتقال الأخضر.

وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الخاصة بتغير المناخ وحماية البيئة، حيث استعرض شكري الجهود والمبادرات المصرية في هذا الصدد. ومن جانبها، حرصت السيدة السكرتير العام على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لمسار اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، كما أشادت بجهود الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر تغير المناخ في نجاح المؤتمر، والذي انعكس في مخرجاته، وأهمها الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ، واعتماد برنامج عمل جديد حول تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإقرار خطة عمل حول الانتقال العادل للطاقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته كاشفاً أن السيدة " إيليمان" أكدت على الاهتمام بتعزيز التعاون وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين دول المجلس النوردي ومصر، والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر بصفتها شريكاً محورياً في الشرق الأوسط.