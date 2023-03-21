نائب رئيس اتحاد العمال يثمن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن الغارمين

كتبت آية دعبس

ثمَّن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسى عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان المبارك، ووصفه بأنه قرار إنساني وهدية كريمة وعظيمة من رئيس يشعُر بنبض شعبه.

أشار نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر إلى أن هذا القرار يؤكد أن الرئيس السيسي رئيساً لكل المصريين.. يشعر بآلامهم فيمد يديه ليرفع آلامهم ويمسح دموع أحزانهم ويبدلها فرحة وسروراً، رئيسٌ يُعلّم الجميع المعنى الحقيقي لـ«جبر الخواطر» لا سيما وأن قرار الرئيس السيسي جاء قبيل شهر رمضان وهو توقيت مناسب، جاء ليدخل الفرحة والبهجة والسرور إلى قلوب كل أفراد أسر الغارمين والغارمات

ولفت البدوي إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يتدخل بحقه الدستوري في العفو عن الغارمين ليكتب تاريخاً جديداً في مصر الحديثة الخالية من الغارمين، القرار سيتحدث عنه الأجيال الصاعدة فحسب، أن مصر بها راع مسؤول عن رعيته، رئيسٌ يهتم بتفاصيل الأسرة المصرية وسُبل جمع شملها في كل المناسبات ليدخل على أفرادها البهجة والسرور.

وذكر «البدوي» أن الرئيس السيسي يبذل كل ما في وسعه لتحقيق «حياة كريمة» لكل أبناء الوطن ويحرص على دعم الأسرة المصرية وتمكين أفرادها في مختلف المجالات منذ توليه مقاليد الحكم.

أضاف نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الرئيس السيسى لم يكتف بإصدار قراره بالعفو الرئاسى عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان المبارك فحسب، بل كلَّف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضرورة توفير المساعدات اللازمة لأسر الغارمين المفرج عنهم خلال شهر رمضان المبارك، وهو بذلك يقدم للمفرج عنهم هدية كريمة وعظيمة أدخلت الفرحة والبهجة والسرور إلى قلوبهم و كل أفراد أسرهم من الغارمين والغارمات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات والغارمين ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارمة، وكذلك الإفراج عن الغارمين.

ووجه الرئيس - في كلمته التي ألقاها خلال حفل تكريم «المرأة المصرية والأم المثالية» لعام 2023 بمركز المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة أمس الإثنين، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة توفير المساعدات اللازمة لأسر الغارمين المفرج عنهم خلال شهر رمضان المبارك.