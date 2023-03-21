مصرع شخص وإصابة 17في حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين، إثر إنقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا ، بسبب اختلال عجلة القيادة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة نقل، يستقلها 18 شخص، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم شمال كمين البرشا في مركز ملوي، بجنوب المحافظة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة 18 شخص كانوا يستقلون السيارة النقل، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وعقب نقلهم توفي أحدهم داخل المستشفي ويدعي نادي محمد عمر 32 عاما، وتم إيداع جثته بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما جري نقل 2 من المصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي وهما: حامد عبد المقصود 52 عاما، عادل حجازي عبد الله 49 عاما.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة أسبابه وملابساته وتم التحفظ علي السيارة، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.