مديرية التموين بدمياط تحرير 635 محضرا للمخالفين

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب دمياط عن تحرير 635 محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، حيث تم تحرير 60 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير 575 محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار،وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بأخذ 12 عينة من المطاحن،وكذا 20 عينه غذائية من ياميش رمضان .

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بمحاربة كافة صور احتكار السلع والمضاربة فى أسعارها، قامت المديرية بضخ 360 طن أرز شعير بما يعادل 220 طن أرز أبيض لبيعه بسعر ١٥ جنيهاً للكيلو بمنافذ المحافظة.

كما نجحت المديرية فى تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين ممن قاموا باحتكار اطنان من الأرز تم التحفظ عليها وإيداعها في مضارب المحافظة .

وأكدت مديرية التموين على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة للتأكد من انضباط تلك المنظومة.