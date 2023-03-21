اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:30 م
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مداهمة منزل يذبح حيوانات مريضة ويبيعها للمواطنين بالمنوفية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:16 م
مداهمة منزل يذبح حيوانات مريضة ويبيعها للمواطنين بالمنوفية جانب من الحملة
المنوفية - محمود شاكر

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شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لمواجهة ترويج اللحوم منتهية الصلاحية بين المواطنين، تم تشكيل لجنة بتوجيهات من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور رفعت حماد وكيل مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية ولجنة برئاسة مباحث التموين برئاسة العميد وليد ابو المجد والدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وأطباء ادارة المجازر وتفتيش اللحوم وقوة من مباحث التموين.
 
وقامت الحملة بمداهمة أحد المنازل فى منوف الذى يقوم صاحبها بذبح حيوانات مريضة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 200 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

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