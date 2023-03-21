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"قطاع الأعمال": سيتم تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في كل مجالس الإدارات

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:38 ص
"قطاع الأعمال": سيتم تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في كل مجالس الإدارات وزاره قطاع الاعمال
كتب أحمد عرفة

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قال منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية هى نابعة عن رؤية وقناعة تم ترجمتها في سياسة عامة من جانب الرئيس السيسى على مدار 8 سنوات الماضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أنه سيتم تمثيل المرأة تمثيل مناسب وسيتم تحديده خلال الفترة المقبلة في كل مجالس الإدارات .

ولفت المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إلى أن  هناك تمثيلا جيدا للمرأة في شركات قطاع الأعمال وهناك رئيسات لشركات ضخمة ، موضحا أن هناك سياسة عامة لتمثيل وتمكين المرأة لأن المرأة نصف المجتمع .

 


المراه

مصر

احتفاليه المراه المصريه

من مصر

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