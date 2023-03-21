اليوم السابع
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طلاب حقوق جنوب الوادى يستقبلون شهر رمضان بتعليق الزينة والفوانيس.. صور

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:59 ص
طلاب حقوق جنوب الوادى يستقبلون شهر رمضان بتعليق الزينة والفوانيس.. صور تعليق الزينة والفوانيس
قنا صابر سعيد

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زين شباب اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، الكلية بتعليق الفوانيس وزينة شهر رمضان، احتفالا بقدوم الشهر المبارك فى أجواء من البهجة والسرور، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد الكلية.
 
وقال طلاب الاتحاد، أن فكرة تزيين الكلية جاءت لمشاركة الأجواء الرمضانية مع الطلاب، لاسيما أن رمضان يأتى هذا العام وسط العام الدراسى، وكان لابد من أن يشعر الجميع وكأنه يعيش فى أسرته مع معايشته الأجواء الرمضانية فى الكلية.
 
وقدم اتحاد طلاب كلية الحقوق، التهنئة للدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، نواب رئيس الجامعة وعميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لافتين إلى أنهم يعيشون أجواء مبهجة قبل استقبال الشهر الكريم.
 
تعليق الزينة
تعليق الزينة

دكتور محمد رشدي عميد الكلية
دكتور محمد رشدي عميد الكلية

زينة رمضان بكلية الحقوق
زينة رمضان بكلية الحقوق

طلاب وأعضاء هيئة تدريس
طلاب وأعضاء هيئة تدريس

طلاب يشاركون في تعليق الزينة
طلاب يشاركون في تعليق الزينة

 


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