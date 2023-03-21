طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1065 مواطناً بدورة يناير 2023

الإسكندرية أسماء على بدر

نجح طلاب جامعة الإسكندرية ، في محو أمية 1065 مواطناً ومواطنة بدورة يناير 2023، طبقاً لما هو مسجل بقاعدة بيانات العملية التعليمية.

وأشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية بهذا الإنجاز الهام، مؤكداً حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030، ومن ضمنها التصدى لأخطار الأمية، وأشار إلى أن الجامعة انشأت مركز جامعة الإسكندرية للقضاء على الأمية لتنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم هذا المشروع القومي على مستوى الجامعة.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، أن هذا الإنجاز يأتى تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، موجهاً خالص الشكر لطلاب القطاع التربوي بالجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الإنجاز.