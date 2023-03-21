اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:58 م
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طالبات مدرسة باروط التجارية ببنى سويف يكرمن معلمين لبلوغهما سن التقاعد

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:19 م
طالبات مدرسة باروط التجارية ببنى سويف يكرمن معلمين لبلوغهما سن التقاعد تكريم الاستاذ مجدى محروس
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت طالبات مدرسة باروط التجارية بنات التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية اليوم، ممرا شرفيا للمعلمين مجدى محروس معلم كبير مادة الرياضة المالية ومحمد بيومي معلم كبير مادة الرياضة العامة بالمدرسة، تكريما لهما بعد وصولهما السن القانونية للتقاعد ورد الجميل لهما على ما قدماه خلال مشوارهما التدريسى.
 
واصطفت الطالبات والمعلمون بالممر، في مشهد مبهج، اعترافا منهم بفضلهما خلال سنوات عمرهما التى قضاها بين الطلاب فى حضور محمود هنداوى مدير المدرسة.
 
كما نظمت المدرسة احتفالية خاصة لتكريمهما تضمنت فقرات غنائية، وأثنى زملاؤهما المعلمون على دورهما خلال السنوات الماضية سواء تعليميا أو اجتماعيا، وتم تقديم بعض الهدايا التذكارية لهما تقديرا لما قدماه من نماذج تعليمية وخلقية يُقتدى بها.
 
طالبات المدرسة، أكدن أن موقفهن اليوم جاء لرد الجميل  لهما، حيث كانا  يمثلان لهما الأب في المدرسة، وأصروا على تكريم  المعلمين بعبارات وكلمات ثناء .
 
من جانبه قال مجدى محروس معلم كبير مادة الرياضة المالية بالمدرسة إنه فخور وسعيد بالموقف الذى قامت بها طالبات المدرسة اليوم لتكريمه لخروجه إلى سن التقاعد، مشيرا إلى  أنه أدى رسالته ويتمنى أن يرد الفضل لزملائه لما غمروه به من حب اليوم.
 
 
الاستاذ مجدى محروس يشكر الطالبات
الاستاذ مجدى محروس يشكر الطالبات

الاستاذ مجدى يحى الطالبات
الاستاذ مجدى يحى الطالبات

تكريم الاستاذ مجدى محروس
تكريم الاستاذ مجدى محروس

تكريم الاستاذ محمد بيومى_1
تكريم الاستاذ محمد بيومى_1

تكريم معلم الرياضيات
تكريم معلم الرياضيات

مجدى محروس معلم المدرسة
مجدى محروس معلم المدرسة
 
 

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ممر شرفى بالمدرسة



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