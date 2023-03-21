اليوم السابع
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صيانة أجهزتك الكهربائية تساعدك فى تخفيض قيمة فاتورتك وتضمن سلامة منزلك.. التفاصيل

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:00 ص
صيانة أجهزتك الكهربائية تساعدك فى تخفيض قيمة فاتورتك وتضمن سلامة منزلك.. التفاصيل الميكروويف
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم الخطوات التي يجب اتباعها لعمل الصيانة الدورية لأجهزة الكهربائية المنزلية لتجنب التعرض لحوادث الماس الكهربائي خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وبعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي التى يجب الالتزام بها  لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهي كالتالي:
 
- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
 
- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.
 
- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.
 
- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.
 
- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
 
-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.
 
-تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.
 
-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف  تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).
 
و فيما يلي بعض النصائح للحصول على كفاءة عالية واستهلاك أقل للكهرباء:
 
1- احرص على تنظيف فلتر التكييف وعمل صيانة له قبل التشغيل.
 
2-نظف ترموثتات الثلاجة باستمرار.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

حوادث الماس الكهربائي

المشترك الكهربائي



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