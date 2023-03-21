اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:16 م
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رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهى خلال يومين فى الجيزة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:05 م
رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهى خلال يومين فى الجيزة رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهى خلال يومين فى الجيزة
كتبت – مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم لتحقيق الإنضباط .

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار يومين بالقطاع ( أ ، م ، ز ، ص ، ح ) وشوارع الجيش والضغط العالي .

وتابع محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن تحرير 33 محضر لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 3800 حالة إشغال ضمت كراسي و شيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين وقد تم رفع كافه حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها .

كما تمكنت الحملات رفع 60 طن من المخلفات والرتش بعدداً من قطع الأراضي بمحيط منطقه 305 ح .

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهى في الجيزة
رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهى في الجيزة

 

رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهي
رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهي

 

رفع الاشغالات بحي الهرم
رفع الاشغالات بحي الهرم

 

رفع الإشغالات من شوارع الجيزة
رفع الإشغالات من شوارع الجيزة

 

رفع التعديات على الطريق العام في الجيزة
رفع التعديات على الطريق العام في الجيزة

اشغالات

حملة اشغالات

تعديات

الجيزة



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