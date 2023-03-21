رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهى خلال يومين فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم لتحقيق الإنضباط .

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار يومين بالقطاع ( أ ، م ، ز ، ص ، ح ) وشوارع الجيش والضغط العالي .

وتابع محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن تحرير 33 محضر لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 3800 حالة إشغال ضمت كراسي و شيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين وقد تم رفع كافه حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها .

كما تمكنت الحملات رفع 60 طن من المخلفات والرتش بعدداً من قطع الأراضي بمحيط منطقه 305 ح .

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهى في الجيزة



رفع 3800 حالة تعد وإشغال للمنشآت والمقاهي



رفع الاشغالات بحي الهرم



رفع الإشغالات من شوارع الجيزة