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رئيس الأركان الأمريكى: لا يوجد تفوق حاسم لأى من طرفى النزاع فى أوكرانيا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:00 ص
رئيس الأركان الأمريكى: لا يوجد تفوق حاسم لأى من طرفى النزاع فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي بأن أي من طرفي النزاع في أوكرانيا لا يمتلك تفوقا حاسما، وأن التوازن سيبقى لبعض الوقت.

ونشرت صحيفة "بوليتيكو" مقطتفات من تصريح ميلي لمؤسسة Eurasia Group للأبحاث، جاء فيها أنه "من المرجح أن ما من طرف سيحقق أهدافه بالوسائل العسكرية، وأن مثل هذا الوضع سيبقى قائما لبعض الوقت".

وأشار ميلي إلى أنه لا يعتبر "طرد القوات الروسية من أوكرانيا" أمرا مرجحا هذا العام.

واعتبر كذلك أن روسيا "لن تتمكن من تحقيق أهدافها السياسية أيضا" في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد اجتماع جديد بصيغة "رامشتاين" للدول الداعمة لأوكرانيا يوم 15 مارس الجاري، التي تعهدت بتزويد القوات الأوكرانية بالمزيد من المعدات العسكرية والذخيرة، وسط تقارير إعلامية عن تحضيرات الجيش الأوكراني "للهجوم المضاد" هذا الربيع.


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