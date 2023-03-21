حواجز أمام مبنى المحكمة..مدينة نيويورك تستعد لاحتمالات توجيه اتهامات لترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة رويترز، إن مدينة نيويورك تستعد لاحتمالات توجيه اتهامات للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن العاملين فى محكمة مانهاتن وضعوا حواجز أمام المبنى مانهاتن يوم الإثنين، مع استعداد نيويورك للخطوة المحتملة من اتهام ترامب بسبب قضية دفع أموال للممثلة ستورمى دانيلز خلال حملة انتخابات 2016.

وستكون هذه أول قضية جنائية على الإطلاق ضد رئيس أمريكى. وكان ترامب قد حث أنصارهع يوم السبت عبر السوشيال ميديا على الاحتجاج إزاء اعتقاله الوشيك.

وأثارت دعوة ترامب مخاوف قوات إنفاذ القانون من أن أنصار الرئيس السابق قد ينخرطوا فى احداث عنف مماثلة لما حدث فى 6 يناير 2016 عند اقتحام الكونجرس.

ويمكن أن يضر الاتهام المحتمل فرصة ترامب فى العودة إلى البيت الأبيض. وقال 44% من الجمهوريين إنه ينبغى أن يخرج من السباق الرئاسى لو تم اتهامه، بحسب استطلاع لرويترز.

ويعتبر تحقيق مدعى عام مانهاتن ألفين براج أحد التحديات القانونية العديدة التى تواجه ترامب. وكان محامى ترامب السابق مايكل كوهين قد اعترف بذنبه فى 2018 وأنه ارتكب مخالفات لتمويل الحملات بترتيب دفع الأموال لدانيلز.

من جانبه، قال عمدة نيوويرك إريك أدمز للصحفيين إن الشرطة تراقب السوشيال ميديا وتضع نصب عينيها احتمالات التحركات غير المناسبة فى المدينة.

ولو تم اتهامه، فإن ترامب على الأرجح سيسافر من مقر إقامته فى فلوريدا لأخذ بصماته والتصوير الجنائى. وقال مصادر إن مكتب المدعى العام لمقاطعة مانهاتن قدم أدلة لهيئة المحلفين بأن 130 ألف دولار تم دفعها لدانيلز فى الأسابيع الأخيرة للحملة الانتخابية.

وانتقد الجمهوريون التحقيق لأنه مسيس. وقال حاكم فلوريد رون ديسانتس، منافس ترامب المحتمل على ترشيح الحزب الجمهورى، إن براج، المدعى العام لمانهاتن قد فرض أجندة سياسية تقوض حكم القانون، لكنها هاجم ترامب ضمنيا أيضا.