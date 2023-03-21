اليوم السابع
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توزيع 10 آلاف شجرة لوز مجانا على المزارعين بمناطق الشيخ زويد

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:07 ص
توزيع 10 آلاف شجرة لوز مجانا على المزارعين بمناطق الشيخ زويد مزارع اللوز التابعة لمركز بحوث الصحراء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، شارك خلال زيارته لمدينة الشيخ بتوزيع 10 آلاف شجرة لوز مجانا على المزارعين.
 
يأتى توزيع الشتلات فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة.
 
وأوضح بيان مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه إضافة لتوزيع الشتلات تفقد محافظ شمال سيناء وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد محطة تحلية مياه قبر عمير ومحطة بحوث الشيخ زويد التابعة لمركز بحوث الصحراء.
 
واعلن سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد أن المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة تعمل على قدم وساق بتوجيهات لافتا ان محطة تحلية المياه بقرية قبر عمير تبلغ سعتها الإنتاجية  240 متر مكعب يومي وهي خاصة لخدمة أهالي القرية لسد إحتياجاتهم من مياه الشرب، ومشتل مركز بحوث الصحراء  بمدينة الشيخ زويد يشمل عشرة آلاف شتلة لوز، وخمسة آلاف شتلة أكاسيا، وألفان شتلة زينة، وألفان شتلة بونسيانا جميعها ستوزع مجاناً على المواطنين.
 
وسبق واعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تجديد شبكة الكهرباء بتجمع العرجانى والعطيات بقرية ابو العراج بزرع أعمدة هيكلية جديدة بمتابعة سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ويتم  العمل فى زرع أعمدة هيكلية  وشد الأسلاك، وتوصيل التيار الكهربائي بالتجمع، تركيب كشافات بالقرية.
 
وتشهد قرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تنفيذ عددا من المشروعات الخدمية بجهود مجتمعية.
 
كما أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد عن قيام لجنة فنية متخصصة برئاسة أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة بتفقد موقع تم تحديده مسبقا لتنفيذ مشروع مدفن صحى أمن، وتوجهت  اللجنة لقرية "الزوارعة" برفقة صالح ابو هولي سكرتير المدينة،  وتم تفقد الموقع المخصص من قبل المحافظة لإنشاء المدفن الصحى لخدمة مدينة الشيخ زويد ورفح.
 
وأكد  سكرتير عام  المحافظة  أن المكان المخصص مطابق للمواصفات، وملائم بيئياً وخارج الكتلة السكانية ويخدم الأجيال الحالية، والأجيال القادمة.
 
وضمت اللجنة 17 عضواً من وزارة التنمية المحليّة، ووزارة البيئة وكافة جهات الإختصاص، ومقاول المشروع، وإدارة شئون البيئة، ووحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

شمال سيناء

الشيخ زويد

مركز الشيخ زويد

سيناء

شجر اللوز



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