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تعليم دميـاط يُكرم الأمهات المثاليات فى عيد الأم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:17 م
تعليم دميـاط يُكرم الأمهات المثاليات فى عيد الأم تعليم دميـاط يُكرم الأمهات المثاليات في عيد الأم
دمياط معتز الشربيني

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كرم  المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الأمهات المثاليات من الموظفات بالتربية والتعليم بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام.
 
وأكد "عبد الرؤوف" على الدور الكبير للأم المصرية في حياة أبنائها، إذ تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية وحتي يتقلدوا أرفع المناصب دون كد أو ملل أو تعب، فهي رمز للوفاء والاعتراف بالجميل.
 
وسلم وكيل الوزارة، شهادات تقدير للأم المثالية مني رضوان مدير عام الشئون المالية والإدارية والأم المثالية عفاف جاد الحق الموجه العام للرياضيات والأم المثالية هالة الشربيني الموجه العام للغة العربية والأم المثالية نعيمة خضر رئيس قسم الإجازات.
 
وخلال التكريم، أوضح "وكيل الوزارة" ان هذا التكريم يعتبر بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها تأكيدا علي أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا فى تقدمه.
 
 
تعليم دميـاط يُكرم الأمهات المثاليات في عيد الأم
تعليم دميـاط يُكرم الأمهات المثاليات في عيد الأم

 


دمياط

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الامهات المثاليات

عيد الام



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