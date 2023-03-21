اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:32 ص
أكرم القصاص
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تعرف على صناعات ارتفع إنتاجها خلال ديسمبر 2022

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:00 ص
تعرف على صناعات ارتفع إنتاجها خلال ديسمبر 2022 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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أظهرت البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر ديسمبر 2022، الصناعات التي ارتفع انتاجها خلال هذا الشهر وأسبابها.

وقالت البيانات الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، إن القطاعات توزعت وفقا لما يلي:

بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 127.96 خلال شهـر ديسمبر 2022، مقارنة بشهر نوفمبر 2022، حيث بلغ 123.97 بنسبة زيادة 3.22٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق من الأدوية.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 97.32 خلال شهر ديسمبر 2022 مقارنة بشهر نوفمبر2022، حيـث بلغ 94.52 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.96٪ وذلـك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق.

وأجرى الجهاز تحديث لمنهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.


جهاز الإحصاء

الصناعات التحويلية

الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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