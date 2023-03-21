تسليم 60 قطعة أرض بمنطقة المثلث بمدينة قنا عقب اعتماد المخطط التفصيلى

قنا صابر سعيد

شهد حسام حموده، السكرتير العام لمحافظة قنا، تسليم 60 قطعة أرض ضمن بلوك رقم 1 و 2 بمنطقة المثلث بجوار شارع الرياح التابعة ل مدينة قنا كمرحلة أولي، وذلك عقب إعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة، بحضور طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا، وأعضاء اللجنة المشرفة علي تقسيم المنطقة.

نقل السكرتير العام لمحافظة قنا، مباركة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا باستلام قطع الاراضي، مشيرا إلي أن المحافظة بذلت جهود مكثفة للإنتهاء من المخطط التفصيلي للمنطقة، وتسليم قطع الأراضي للملاك، مؤكدًا أن استلام الأرض ليس سندا لبدء أعمال البناء، وعلي من يرغب في البناء عليه استيفاء الأوراق الخاصة بالترخيص مع ضرورة احضار عقد مسجل بالشهر العقاري لملكية الأرض.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة قنا، أن المخطط التفصيلى ساهم في تخطيط المنطقة بشكل نظامي مميز من خلال مساحات قطع الأراضى واشتراطات البناء ومناطق خدمية، وكذلك مواقع المرافق المختلفة، وطرق حضارية بعرض ( 20 متر، 16 متر ، 10 متر ) تضمن عدالة الانتقال من مكان إلي أخر.

يذكر أن إجمالي مساحة منطقة المثلث بلغت 56.88 فدان، وتم تقسيم المنطقة وفقا للمخطط التفصيلي إلي 33.74 فدان مقسمة إلي 1340 قطعة سكنية، بنسبة 57.5% ؜ من إجمالي المساحة، و 22.70 فدان شوارع بنسبة 40% من إجمالي المساحة، و 1.44 فدان مناطق خدمات بنسبة 2.5%؜.