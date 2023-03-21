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تأجيل محاكمة سكرتير حى عابدين بتهمة الرشوة لجلسة 15 أبريل

الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:24 ص
تأجيل محاكمة سكرتير حى عابدين بتهمة الرشوة لجلسة 15 أبريل أرشيفية - حبس
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بحي عابدين لجلسة 15 ابريل، وذلك على خلفية اتهامهما بالرشوة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.
 

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عقوبة الرشوة

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