انطلاق منتدى الحوار الوطنى للشباب بالبحيرة اليوم

البحيرة - ناصر جودة

تنطلق اليوم الثلاثاء، فاعليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الثانية بمحافظة البحيرة بمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة بكافة مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، إنه تم الانتهاء من إتمام الاستعدادات لهذا الملتقى الشبابى، الذى تطلقه وزارة الشباب تحت شعار "حوار من الشباب للشباب"، مضيفا أن المنتدي سيتم إطلاق فاعلياته علي مستوي 15 إدارة شباب فرعية على مستوى المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاستهداف أكثر من 5 آلاف شباب وفتاة بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أن المنتدي الذى تبدأ أولى فاعلياته بالنادى الرياضى بمدينة الرحمانية، يضم عدة ندوات وورش عمل لأهم القضايا التي تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها وكذلك عرض رؤي ومقترحات الشباب لتأتي نابعة ومعبرة عنهم.

ولفت إلى أن منتدى الشباب يتم تنفيذه بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والإدارة العامة لبرلمان الشباب يشتمل على عدة محاور، ومنها "التنمية الاجتماعية – التنمية الثقافية – التنمية الاقتصادية – التنمية السياسية – التنمية المستدامة".

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى أنه سيتم خلال فاعليات المنتدى إجراء حوار وتفاعل بين الشباب وبعضهم البعض للخروج بتوصيات تعبر عنهم دون أى تدخل او وصاية من الجهات المنظمة للمنتدى.