اليوم السابع
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"الكهرباء" تستقبل العملاء بالورود احتفالا بعيد الأم.. صور

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:03 م
"الكهرباء" تستقبل العملاء بالورود احتفالا بعيد الأم.. صور توزيع الورود بمراكز الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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احتفلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الإدارة العامة للجودة وإسعاد المتعاملين بعيد الأم اليوم الثلاثاء، بتقديم الورود لجميع السيدات التى ترددت على جميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية، ومن بين المراكز التى احتفلت بعيد الام مراكز "شرم الشيخ و الغردقة برج العرب بالإسكندرية وغرب المنيا".

ويرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن المهام التي حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لإدارة الجودة وإسعاد المتعاملين التى تم استحداثها موخرا فى إطار خطة الوزارة لتقديم خدمة مميزة للمواطن وعدم تكرار شكاوى المواطنين، وهى كالاتي :

1- تعتبر إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين بشركات توزيع الكهرباء  خطة لتحسين وتطوير الخدمات وايجاد آليات للتسهيل على كافة المواطنين من ( كبار سن أو ذوى احتياجات خاصة أو مستثمرين ) .

2-    تضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفيــن ــ قناة تقديم الخدمة ــ مشاركة المواطنين في وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.

3تحسن العلاقة  بين شركات الكهرباء والمشتركين لضمــان تقديم خدمات وفق معاييــر تفوق توقعات المواطنين والتحقق من رضا العملاء.

4- إعداد نموذج موحد لمراكز  خدمة الجمهور تشمل توحيد المحور الهندسي والتكنولوجي وبناء القدرات البشرية و مراقبة  اتاحة الخدمات

5-     الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن ولذوي الإعاقة حيث تم التوقيع علي بروتوكول بتاريخ 1-7-2021 تشمل إتاحة خدمة تلقي الشكاوي من ضعاف السمع وصعوبات التخاطب من خلال تطبيق واصل الذي يعمل بلغــة الإشــارة وجاري إتاحة المنصة الإلكترونية لذوي الإعاقـة، وكذلـك إتاحة شاشات تعمل باللمس في 25 فرع خدمـة .

6-    كما تم وضع كبار السن وذوي الإعاقـة في قائمـة الأولوية في المعاينة وتركيب العداد وذلك للمتقدمين لتركيب العدادات الكودية ــ في حالة عدم وجود معوقات .

7-    جارى تطبيق معايير لجودة الرد علي الشكــاوي  تشمل المدة الزمنية اللازمة  ــ الإجراءات ــ الآليـة المناسبة للرد علي كل نوعية شكوي وبالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين بوازرة الكهرباء .

8-    وضع جدول زمني لتنفيـذ تطبيق معاييــر جودة الخدمــات المقدمــة وقنوات تقديمها تمهيدا لتنفيذ خطة لتحقيق سعادة المتعاملين .

9-        الاشتراك في متابعــة وتنفيذ حملات التوعيــة  للخدمات المقدمة يهدف لنشر الوعي بين المواطنين بالمجهودات المبذولـة لقطاع الكهربـاء .

10-   المتابعـة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير متابعــة الخدمات ونسب الإنجــاز .

11-   تشجيع وبناء قدرات موظفين خدمة العملاء من خلال خطـــة موضوعـة لتعزيز انتماءهم عن طريــق اجراء تقييم شامل لقدراتهم وتدريبهم حيث أنهم اساس لتحقيق جودة الخدمات المقدمة .

12-   جاري إعداد ميثاق للمتعاملين يتبنى افضل السياسات العالمية لتوضيح حقوق وواجبات مقدم الخدمة وطالب الخدمة .

13-   المتابعـة والإشـراف علي مراكز الخدمـة لشركات التوزيع التابعـة للشركة القابضة والمسئولة عن تقديم الخدمات بصورة مباشرة للمواطنين .

14-   التأكيد علي عمليات الجودة لكافة الخدمات المقدمة من خلال قنوات  تقديم الخدمـة (مراكز الخدمـة ــ المنصـة الموحدة لخدمات الكهرباء - 121 ) .

 

الكهرباء تستقبل العاملات
الكهرباء تستقبل العاملات

 

الورود
الورود

 

توزيع الورود
توزيع الورود

 

جانب من توزيع الورود
جانب من توزيع الورود

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين بوزارة الكهرباء



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