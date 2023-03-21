القبض على المتهمين بقتل شخص فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل على جثة شخص بسبب خلافات بينهم فى السلام وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة شخص فى منطقة السلام ، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص ملقى علي الأرض وتم التحفظ علي جثة المجنى عليه وأظهرت التحريات أن المتوفى تشاجر مع 4 متهمين وقام رجال المباحث بتفريغ الكاميرات، للوقوف على ملابسات الواقعة، التى كشفت وجود خلافات بينهم دفعتهم للتخلص من المجنى عليه وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.