السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تشغل هيئة السكة الحديد الخميس القادم، خدمات جديدة وامتداد بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب، ابتداء من يوم الخميس القادم، حيث سيتم تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (القاهرة / الإسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 يصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55 طبقا للجدول المرفق.

واعتباراً من يوم الجمعة 24/3/2023 امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة) لمحطة أسوان، على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35 طبقا للجدول المرفق .

واعتباراً من يوم السبت 25/3/2023 تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (الإسكندرية / القاهرة) قيام من محطة الاسكندرية الساعة 10:00 يصل الي محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقا للجدول المرفق.

وتشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (أسوان / القاهرة) قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40 طبقا للجدول المرفق.

كما تقررأعتبارا من يوم الخميس 23/3/2023 وقوف قطار 912 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) بمحطتى طنطا وبنها فقط.

وكذلك وقوف قطار 913 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطتى طنطا ودمنهور فقط .

كما تقررالغاء وقوف قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطة كفر الدوار.

ويترتب على ذلك تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات (833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132) طبقا لجداولهم المرفقة.