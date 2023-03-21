اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السفارة الروسية بواشنطن تندد بمحتوى تقرير أمريكى يتعلق بحقوق الإنسان

الثلاثاء، 21 مارس 2023 09:11 ص
السفارة الروسية بواشنطن تندد بمحتوى تقرير أمريكى يتعلق بحقوق الإنسان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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رفضت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، الاتهامات الموجهة لروسيا، والتي وردت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في العالم.

وذكرت السفارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية "نحن نرفض بشكل قاطع الاتهامات ضد بلدنا ونعتبرها مفبركة وغير واقعية.. ندعو السلطات الأمريكية إلى التوقف عن تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه ذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية وعمل السلطات الروسية المختصة".

وندد البيان بمحاولات تقييم "مستوى وفعالية الديمقراطية" بالمعايير الغربية.

وأضاف البيان: "أن روسيا تنتهج وتسير على الدوام في المسار الديمقراطي، آخذة في الاعتبار تجربتها التاريخية وتقاليدها.. نحن نرفض الإضرار وفرض ضوابط على القيم الأسرية والنهج الموجه للمثلية ونوع الجنس، وكذلك ليبيرالية المخدرات.. نحن لا نفرض وجهات نظرنا الخاصة على الآخرين".

ووصفت السفارة التقرير بأنه "منحاز بشكل مطلق" ونشره في الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق بأنه "ساخر ومنافق".

 


امريكا

روسيا

حقوق الانسان

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