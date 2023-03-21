التموين: صرف 93% من مقررات مارس لأصحاب البطاقات حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية ب وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 93 % من مقررات شهر مارس الجاري، حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة السابعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان " بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلقت الوزارة العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة في الأسواق الأخرى.

ويأتى ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة ‏لمتابعة توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات ‏الوقود، وأن الغرفة المركزية بالوزارة سوف تتلقى ‏يوميا تقريراً من الغرف المركزية بالمديريات والغرف التابعة ‏للمديريات بالمراكز والمدن للتدخل حال أي طارئ ،وأنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وضخ السلع ‏التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة للشركة، ‏وغرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة ‏عمليات مركزية بكل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر ‏السلع والمرور علي المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات ‏البوتاجاز كما أن المخابز في شهر ‏رمضان سوف تعمل من الـ8 صباحا حتى الـ5 مساءا والسماح ‏لبعض المخابز بالعمل في الفترة المسائية حتى الـ 9 مساءا، ‏بالإضافة إلى توجيه ارجاء تحصيل الأقساط المستحقة ‏علي أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل إلى شهر مايو 2023