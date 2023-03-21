الأكل أشكال وألوان.. أصناف لا تخلو منها موائد الدمايطة في رمضان.. تعرف عليها

قبل ساعات من استقبال شهر رمضان الكريم، هذا الشهر المبارك الذي لا يخلو من الطقوس المميزة والتي تنوعت واختلفت أيضا من محافظة لأخرى، ونرصد في التقرير القادم أبرز عادات الدمايطة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

بدأت الاستعدادات من الآن داخل دمياط لاستقبال شهر رمضان الكريم وتأتي أبرز تلك الاستعدادات الإقبال على أهم الاصناف التي لا تخلو منها موائد الدمايطة طوال شهر رمضان.

البط الدمياطي

تعد الأكلة الرسمية للدمايطه في شهر رمضان، خاصة في أول أيام الشهر الكريم، تنوعت طرق تقديمه ولكنه يظل أبرز الأصناف التي لا تخلو منها موائد أبناء دمياط تحديدا في اليوم الأول من شهر رمضان.

الأسماك

تأتي اصناف الأسماك المختلفة في أسواق دمياط في المركز الثاني ضمن الأصناف الاكثر تداولا خلال شهر رمضان، طرق عديدة لتقديمها جعلتها من الأصناف المتميزة ضمن قائمة اهتمامات الدمايطة، تتصدر الأسماك قائمة الأكثر مبيعا بأسواق دمياط خلال شهر رمضان.

الفول المدمس

الطبق الرسمي لسحور الدمايطة، يحرص الجميع على تناوله في وجبة السحور تحديدا، غير أنه يأتي أيضا من أبرز الاطباق التي قد يتناولها الدمايطة أثناء وجبة الإفطار في رمضان، ولكن تصدر طبق الفول بالصلصة أبرز طرق تقديم الفول على موائد الدمايطة في رمضان

القطايف باللحمة

اعداد هذا الصنف امتاز بها أبناء دمياط، ليتني في المركز الثالث ضمن أبرز الأصناف التي يحرص أبناء الدمايطة على تناولها اثناء شهر رمضان، غالبا يحتل هذا النوع موائد الدمايطة طوال أيام الشهر الكريم.

البشاميل

يأتي هذا الصنف احد أهم الوجبات التي يحرص جميع أبناء دمياط على تناولها خلال أيام شهر رمضان، لتأتي تلك الوجبة ضمن اساسيات الوجبات الغذائية التي لا تخلو منها موائد الدمايطة في دمياط

بابا غنوج

أحدا من الأصناف التي تمتاز بها منازل أبناء دمياط، طبق خفيف ولكنه الأشهر على موائد الدمايطة خاصة في الأيام الاولي من الشهر الكريم.

الجمبري والسمان

تقاسم هذه الأصناف قائمة اهتمامات الدمايطة في شهر رمضان، قد يكونا أبرز الأصناف التي يحرص أبناء المحافظة على تقديمها، ولكنها ليست ضمن قوائم الأبرز