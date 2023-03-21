اليوم السابع
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اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على قانون التقاعد في باريس

الثلاثاء، 21 مارس 2023 09:51 م
اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على قانون التقاعد في باريس الشرطه الفرنسية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشبت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية، ضد متظاهرين في العاصمة باريس رافضين لتمرير قانون سن التقاعد.

وأصبح إصلاح نظام التقاعد معتمدا بعدم تمكن المعارضة الفرنسية الإثنين من إسقاط الحكومة، بموجب مقترح حجب الثقة الذي وضعته الجمعة الماضية، على خلفية تمرير الجهاز التنفيذي بالقوة مشروع قانون إصلاح التقاعد، بدون عرضه على مجلس النواب، وبالاعتماد على بند 49.3 من الدستور.

وشهدت الجمعية الوطنية نقاشا حادا بين المعارضة والأغلبية المؤيدة للحكومة، ساد فيه تبادل الاتهامات بين الطرفين، في وقت تؤكد فيه النقابات مواصلة أشكالها "النضالية" في الشارع، للتعبير عن رفضها للإصلاح المذكور.


الشرطه الفرنسيه

فرنسا

سن التقاعد

قانون الاصلاح



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