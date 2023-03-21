اليوم السابع
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احذر من تشغيل الأجهزة الكهربائية بعد عودة التيار مباشرة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:00 ص
احذر من تشغيل الأجهزة الكهربائية بعد عودة التيار مباشرة.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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العديد من المواطنين يتبعون بعض العادات الخاطئة عند عودة التيار الكهربائى بعد الانقطاع، وهو ما قد يؤدى إلى تعرض سلامة المنزل للخطر، لذلك هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند عودة التيار بشكل عام وخلال أشهر الصيف بشكل خاص للحفاظ على سلامة المنزل ولضمان عدم التعرض لماس كهربائي، والذى يمنع حدوث أي حوادث للحفاظ على سلامة المواطنين وهى كالتالي :


1- يجب فصل الأجهزة الكهربائية من المنيع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائى.

2- عدم تشغيل الأجهزة مباشرة عند عودة التيار وانتظر دقائق ثم أعد التوصيل.

3- تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياة قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).

4- يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة، مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أتوماتيك، منفصلا عن أرضى باقى الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك حمالات مكثفة  لشركات التوزيع لضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع انحاء الجمهورية للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية ناتجة عن سرقات التيار استعدادا لبدء فصل الصيف وارتفاع الأحمال تدريجياً بدأ من مارس المقبل.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للكهرباء أعدت خطة للاستعداد لفصل الصيف، وبدء ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية تدريجيا، مؤكدا أن القضاء على سرقات التيار على رأس أولويات الشركة القابضة خلال الفترة المقبلة.
 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الدفاية الكهربائية



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