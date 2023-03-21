اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إضافة 3.5 مليون فدان.. الرئيس السيسى يتابع تطورات مشروع "مستقبل مصر".. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:05 م
إضافة 3.5 مليون فدان.. الرئيس السيسى يتابع تطورات مشروع "مستقبل مصر".. إنفوجراف تطورات مشروع مستقبل مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

 

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في هذا الاجتماع...

تطورات العمل بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى
تطورات العمل بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

 

اطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات العمل فى المشروع القومى "الدلتا الجديدة"

اطلع الرئيس على معدلات سير العمل فى البنية الأساسية للمشروع

وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لإضافة 3.5 مليون فدان فى الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء للرقعة الزراعية فى مصر

المشروع يفوق ثلث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية

يمثل مشروعاً قومياً عملاقاً يهدف لتلبية تطلعات الشعب المصرى

المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية

يهدف المشروع لتحقيق الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطنى


الرئيس السيسى

مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

الدلتا الجديدة

توشكى

سيناء

الزراعة



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يوجه بتكثيف الجهود لإضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:01 م

الرئيس السيسى يطلع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:58 م

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بذكرى يوم الاستقلال

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:20 م

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:08 م

الرئيس السيسى يتابع المشروعات الخاصة بقطاعى الطيران المدنى والسياحة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 04:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة