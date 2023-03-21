إضافة 3.5 مليون فدان.. الرئيس السيسى يتابع تطورات مشروع "مستقبل مصر".. إنفوجراف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في هذا الاجتماع...



تطورات العمل بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

اطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات العمل فى المشروع القومى "الدلتا الجديدة"

اطلع الرئيس على معدلات سير العمل فى البنية الأساسية للمشروع

وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لإضافة 3.5 مليون فدان فى الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء للرقعة الزراعية فى مصر

المشروع يفوق ثلث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية

يمثل مشروعاً قومياً عملاقاً يهدف لتلبية تطلعات الشعب المصرى

المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية

يهدف المشروع لتحقيق الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطنى