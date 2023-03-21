إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلين، بحروق متنوعة بالوجه واليدين والقدمين، إثر تعرضهم لانفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزل نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إشارة من مستشفى السعديين، بوصول كل من " ربا ش ف " 60 سنة ربة منزل و" صلاح م م" 24 سنة و" أية ش م" 23 سنة طالبة و" محمد ال " 5 سنوات وشقيقه " أحمد" رضيع، مصابين بحروق متنوعة بالوجه واليدين والقدمين والبطن، وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم، وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر انفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية عثرت منذ أيام على جثة بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين أنها لشاب متغيب من يومين عن منزله، بعد خروجه للعمل فى كافيه بمدينة الزقازيق، البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "محمد ع ط " 16 سنة مقيم مدينة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه وحيد أسرته، ويعمل بكافيه، ومتغيب منذ يومين، إلى أن عثر الأهالى عليه جثته طافية بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.