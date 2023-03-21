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إصابة ضابط وضبط عنصريين إجراميين فى تبادل إطلاق النيران بالدقهلية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:49 م
إصابة ضابط وضبط عنصريين إجراميين فى تبادل إطلاق النيران بالدقهلية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (عنصريين إجراميين من متجرى المواد المخدرة – سبق إتهامهما فى قضايا "سرقة بالإكراه ، شروع فى قتل ، سرقة") بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن ضبطهما وإصابة ضابط شرطة " تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم"، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد خرطوش– عدد من الطلقات النارية– 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

عنصر اجرامي

الداخلية

حوادث



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