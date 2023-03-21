إصابة شخصين فى حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوى الغربى بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية الزوايدة بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز نقادة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين إثر انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية الزوايدة في مركز نقادة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.