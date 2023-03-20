اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير العدل: مشروع قانون الأسرة الجديد يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة

الإثنين، 20 مارس 2023 02:09 م
وزير العدل: مشروع قانون الأسرة الجديد يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة المستشار عمر مروان
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار عمر مروان، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون جديد للأسرة المصرية، قائلا: "فيه توجيه من الرئيس بإعداد مشروع جديدة للأسرة ويحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل".

وأضاف خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، مشروع القانون حاليا في فترة مراجعة الصياغة وضبطها من الناحية الموضوعية والإجرائية.. وهناك مشروع قانون تاني لصندوق الأسرة المصرية.. من أجل الدعم.. الرئيس السيسي وجه بالتوسع في الخدمات والمبالغ التي يوفرها للأسرة المصرية.. محتاج موارد أخري للصندوق دون أن تحمل أي أسرة مصرية مهما كان مستوها إضافة أو مستحيلة.. حاجات بسيطة".

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفال يوم المراة

يوم المراة

تكريم المراة المصرية

عيد الام

يوم المراة المصرية

حفل يوم المراة

المرأة المصرية

حفل تكريم المرأة المصرية

تكريم المرأة المصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة