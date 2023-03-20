هى معين لا ينضب من الفداء والتضحية.. رسائل الرئيس السيسى فى احتفالية تكريم المرأة المصرية (إنفوجراف)

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة المصرية في كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، قائلا: "أهنئ المرأة بمناسبة اليوم ده وبمناسبة شهر رمضان الكريم.. كل سنة وأنتم طيبين ومصر والعالم كله بخير وسلام".



رسائل الرئيس السيسى فى احتفالية تكريم المرأة المصرية



رسائل الرئيس

أضاف الرئيس السيسي: "الست إنسانة رقيقة وحساسة جدا.. وإحنا كرجالة مش بناخد بالنا من الحاجات دى.. ربنا خلقها كده.. وإحنا لو فهمنا ده أقصد الرجالة.. هما لو فهموا كويس إنه يخلي باله من كلمته وتصرفه فى أي مرحلة عمرية.. يعني لو خد باله في التعامل في البيت مع أهله ومع الزميلات حتى في العمل.. هيحصل رد الفعل غير المتوقع بالنسبة للرجل".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مداعبا الرجال بقوله: "لازم الراجل يطبطب عليها ويخلي باله في التعامل مع الست، ولو حصل حاجة ياخدهم في جنابه ويسكت يعني".

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دور الأم والأخت والبنت، في بناء المجتمع، قائلا: "الدور كبير للأم والأخت والبنت كمان مهم قوى في المجتمع اللى إحنا موجودين فيه".

أضاف: دى نقطة مهمة جدا ومسؤولية البيت.. بتكلم معاكم كأهلي وأسرة بنتكلم .. لو كلنا أخدنا بالنا في بناء الإنسان، الولد أو البنت وفهمناهم كويس ووعيناهم كويس من وهما صغيرين لغاية لما يكبروا النقط دي هتبقا محل اعتبار في التعامل مع بعضنا، مش هنشوف تنمر ومش هنشوف في الشارع حاجات تانية كتير".

تابع الرئيس: "الموضوع واللى إحنا بنقابله في مجتمعنا مبنية على كتاف الست، وفيه ناس كتير بيقولوا أنت سبب الرحمة اللى عندك والحنية، بقولهم البيت اللى أنا عشت فيه كان كده، كانت أمي كده".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا ينحاز للمرأة المصرية ولكن يسعي إلى ضبط الأمور، متابعا: "في بعض الناس تعتقد أني منحاز.. والله مش منحاز.. انا بحول اضبط الكفة بس.. اسمعوا مش كده في الفيلم التسجيلي.. كانوا بيتكلموا عن الميراث ومحدش عاوز يديهم.. العدالة كده.. حاجات تانية كتير.. النهاردة لما بيحصل خلاف.. من المسئول في حالة الخلاف.. مين اللى بيشيل.. الست.. الست هي اللى بتشيل.. وكل الكلام اللى جه هنا .. وكل الأهل والجيران.. شوفنا دايما الست هي المسئولة.. والراجل بيخرج.. وده مش معناه أني ضد الراجل.. بحاول أكون.. بنحاول نكون كلنا منصفين.. مع دور المرأة في مصر بالذات.

وأضاف الرئيس السيسي: "مش هنسي والمفروض كلنا مش ننسي.. ومش بتكلم عن الست المصرية.. أنا بتكلم أن المرة المصرية خلال عام 2013.. ومش بس عام 2013.. حتى الآن كان لها دور كبير اوي في حماية مصر.. وافتكروا.. وأنا والله لما بقول لكم مش بفكر نفسي.. انا فاكر.. ان احنا لما في 30 يونيو.. المرأة المصرية اللى كانت متصدرة الموضوع.. ولما طلبت الناس تنزل يوم 26 للتفويض.. قولت بطلب من الشعب المصري التفويض.. اللى نزل في رمضان.. الأسر كلها.. أتصور أن الست وقامت ونزلت وشافت الدنيا كلها.. قالوا أن الموضوع مش حركة للجيش ضد البلد.. البلد رافضة والجيش بيدعم الرفض ده.. والمرأة المصرية نزلت وعملت ده".