وتتألف هيئة مكتب مجلس النواب من رئيس المجلس النائب نبيه برى ونائب رئيس المجلس إلياس بو صعب وأمينى سر النائبين آلان عون وهادي أبو الحسن وثلاثة مفوضين وهم النواب ميشال موسى وهاجوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تتولى هيئة المكتب تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، ونشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب اللبنانى قد عقدت اجتماعين في الثالث عشر والعشرين من شهر فبراير الماضي للتحضير لجلسة تشريعية، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية حالت دون الدعوة للجلسة في ظل إصرار كتل على عدم المشاركة في جلسات تشريعية لحين الانتهاء من جلسات انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى الياس بوصعب في 20 فبراير الماضي، إرجاء جلسات هيئة مكتب مجلس النواب إلى أجل غير مسمى، مع التأكيد على حق المجلس النيابي في الشريع في ظل الفراغ الرئاسي.