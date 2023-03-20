اليوم السابع
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من موسكو.. رئيس الصين: مستعدون لحماية النظام العالمى وفقاً للقانون الدولى

الإثنين، 20 مارس 2023 01:21 م
من موسكو.. رئيس الصين: مستعدون لحماية النظام العالمى وفقاً للقانون الدولى الرئيس الصينى شى جين بينج
وكالات

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لحماية النظام العالمي وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية.

ووصل الرئيس الصيني اليوم إلى روسيا، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسا للصين.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة التي تأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى يوم 22 مارس.

ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن على رأس جدول أعمال الزعيمين.

 

 


موسكو

الصين

روسيا

اوكرانيا



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