من خفض ضغط الدم إلى صحة القلب.. اعرف فوائد شرب الكاكاو والشاى

كتبت ميرفت رشاد

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يقدر أن 1.13 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، يعد حالة طبية خطيرة لأنه يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية، يعد النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني المنتظم من التوصيات الأساسية للحفاظ على صحة القلب وانخفاض ضغط الدم، يمكن أن تساعد مركبات الفلافانول ، وهي مركبات موجودة بشكل طبيعي في النباتات ، على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع "iamherbalifenutrition".

ما هي مركبات الفلافانول وكيف تفيد صحة القلب؟



عندما تأكل نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات ، فإن الفوائد الصحية للقلب التي تتلقاها ترجع جزئيًا إلى مركبات الفلافانول غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهاب الذي يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .





الطرق الإضافية التي تدعم بها مركبات الفلافانول صحة القلب:



1. قد تخفض الفلافانول ضغط الدم.



حللت دراسة حديثة النظام الغذائي لأكثر من 25000 شخص وقارنت ما يأكلونه بضغط الدم، وجد العلماء أن الفرق في ضغط الدم بين أولئك الذين لديهم أقل 10 % من تناول الفلافانول وأولئك الذين لديهم أعلى 10 % من المدخول كان بين 2 و 4 ملم زئبق ، وهي الوحدة التي تقيس الضغط في الأوعية الدموية.

2. تدعم مركبات الفلافانول إنتاج أكسيد النيتريك.



ارتبط تأثير الفلافانول في خفض ضغط الدم بتحسن أكسيد النيتريك الذى يعد منظم بيولوجي يحمي نظام القلب والأوعية الدموية لدينا من التلف والشيخوخة، والغرض منه هو الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ، ويقومون بذلك بشكل أساسي عن طريق الحفاظ على مرونة الشرايين، يرتبط توافر أكسيد النيتريك بكميات كافية مع توسع الأوعية الطبيعي وضغط الدم الصحي.

3. تحسن الفلافانول وظيفة الشرايين.



مع تقدمنا ​​في العمر ، تفقد شراييننا المرونة وتصبح أقل قدرة على التوسع للسماح بتدفق الدم والدوران بشكل طبيعي ، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وجدت دراستان نشرتا في مجلتي Age و British Journal of Nutrition أن تناول الفلافانول لمدة أربعة أسابيع زاد بشكل كبير من توسع الأوعية الدموية بوساطة التدفق بنسبة 21٪، زيادة توسع الأوعية الدموية بوساطة التدفق هي علامة على تحسن وظيفة البطانة وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية،بالإضافة إلى ذلك ، أدى تناول الفلافانول إلى تحسين مستوى الكوليسترول في الدم ، مما يقلل من خطر انسداد الشرايين.

ما هي الأطعمة الغنية بالفلافانول؟



الآن بعد أن عرفت فوائد الفلافانول ، أين تجدها؟ توجد الفلافانول في الأطعمة مثل التوت والكاكاو (الشوكولاتة الداكنة) واللفت والشاي على سبيل المثال لا الحصر مصادر التركيز العالي لهذه المغذيات المهمة.