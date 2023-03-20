اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 05:20 ص
أكرم القصاص
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مستوطنون ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية

الإثنين، 20 مارس 2023 05:00 ص
مستوطنون ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية مستوطنون
وكالات

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وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مساء الأحد، تنفيذ اعتداءات عشرات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار أن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين على الطرق المحيطة برام الله، مما أسفر عن إصابة شابين بجروح مختلفة، كما اعتدوا على المركبات الفلسطينية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، التي أعلنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة.

في السياق ذاته، ذكرت هيئة الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين من بلدة سلوان في القدس المحتلة، كما اعتقلت شابين في مدينة جنين.

 


مستوطنون

فلسطين

الضفة الغربية

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