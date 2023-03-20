مساجد الإسكندرية تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بحملات تنظيف وأعمال الصيانة

الإسكندرية أسماء على بدر

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك وتستعد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن لاستقبال روحانيات وصلوات الشهر الكريم وفى محافظة الإسكندرية هناك طقوس خاصة وحب للروحانيات لذلك استعدت مديرية الاوقاف بالإسكندرية لاستقبال شهر رمضان بعدد من الإجراءات المكثفة لتهيئة المساجد للمصلين وتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة دروس دينية وانشطة دعوية مختلفة.

اجتماعات مستمرة

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية السادة أئمة إدارتى أوقاف (شرق- محرم بك - وسط) للبحث اليات الاستعداد لشهر رمضان لاستقبال المساجد لضيوف الرحمن خلال هذا الشهر لما له من روحانيات وفق ما تتبنه الوزارة من اليات واستراتيجيات لإعداد المساجد معماريا علميا وثقافيا لتكون صروحا علمية دعوية وحضارية كبرى مع التأكيد على تكثيف النشاطات التثقيفية والدعوية والمجتمعية وبذل المزيد

الجهد لنشر صحيح الدين وصيانة المجتمع من العابثين وتخريج جيل على بصيرة بتعاليم دينه ومتطلبات الحفاظ على وطنه.

كما تحدث عن مشروع صكوك الإطعام وكونه مشروعا وطنيا واجتماعيا من الطراز الأول غايته تحقيق شئ من التكافل المجتمعى وإيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة وطلب من الأئمة بذل المزيد من الجهد لتوعية الناس بهذا المشروع العظيم حسبة لله تعالى بما يحقق الترابط والألفة بين أبناء الوطن.

تنظيف المساجد

وانطلقت المبادرة برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بحملات تطهير واسعة لعدد من مساجدالادارات الفرعية ومنها عمليات تطهير وتعقيم مساجد إدارة أوقاف وسط وفى مقدمتها مسجد القائد ابراهيم.

واشرف الشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة والشيخ على البنا مدير الإدارة عمليات تطهير وتعقيم مساجد إدارة المنتزة وعلى رأسها مسجد سيدى بشر ومسجد شرق المدينة

ويؤكد فضيلة الشيخ سلامة أن هذه عمليات التنظيفوالتعقيم والتطهير مستمرة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

خطة تثقيفية

وضعت مدير الأوقاف بالاسكندرية خطة دعوية على كافة المساجد الكبرى تتضمن دروس يومية وخطة دعوية محكمة تشمل واعظات الاوقاف فى كافة انحاء المحافظة.

واجتمع اليوم الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية مع مسئولة الدعوة الإلكترونية فى إطار سعى الوزارة الحثيث لزيادة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الفكر الوسطى المستنير.

وقال وكيل اوقاف الإسكندرية أن اللقاء جاء لوضع خطط دعوية جديدة وبحث اليات تطبيقها والعمل بها لفتح آفاق جديدة للدعوة إلى الله عزوجل.

وقد أكد وكيل اوقاف الإسكندرية أن الإمام لابد وان يكون على اطلاع دائما على كل جديد ليكون عنصرا فعالا يخدم دينه ووطنه، مؤكدا أن وسائل التواصل لها تأثيرها فى المجتمع بكافة طوائفه، وأنها أسرع وصولا إليه ويجب أن نستغل الفرصة دعويا فى ترويج ما يتم نشره من معلومات دينية ومجهودات ومسابقات تخدم المجتمع بأثره وتقوى الوازع الدينى بوسطيته واعتداله مما يقوى حائط الصد للتصدى للأفكار الهدامة أو العقول المشبوهة مما يؤثر بالسلب على المجتمع وفى حال استخدام وسائل التواصل بما يخدم المجتمع سنحقق الأمن الفكرى والعقائدى والمجتمعى.

جولات يومية

وشملت خطة شهر رمضان المبارك بوجود حملات تفتيشية وجولات على مدار اليوم للتأكد من انتظام العمل فى كافة المساجد ووجود العاملين لاستقبال المصلين وتهيئة المساجد من خلال لجنة ترفع كافة تقارير لغرفة عمليات بنديرية الاوقاف بالإسكندرية تعمل على مدار اليوم وتقوم بحولات مفاجئة.