مسئول روسي: "القارة الأفريقية قوة صاعدة في العالم الجديد"

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قال السفير الروسي المتجول ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية أوليج أوزيروف، الأحد، إن روسيا مستعدة لمساعدة أفريقيا على أن تصبح قطبًا قويًا للقوة على الساحة الدولية.

وأضاف أزيروف خلال اجتماع المائدة المستديرة حول الأمن في إطار المؤتمر البرلماني الدولي الثاني لروسيا وأفريقيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن القارة الأفريقية هي قوة صاعدة "ستكتسب أهمية متزايدة في هذا العالم الجديد".

وأشار السفير الروسي إلى أن إفريقيا تستعد لمرحلة جديدة من التنمية، ومن ضمنها تعزيز السيادة الوطنية، مؤكدا دعم روسيا الكامل للدول الحليفة في إفريقيا.

واستطرد أزيروف قائلا: "نحن مقتنعون بأن لدينا الكثير من القواسم المشتركة والمصالح المشتركة، فيما يتعلق بالأمن بشكل خاص"، مضيفا: "البُعد الأمني الآخر (للعلاقة بين روسيا وإفريقيا) هو تعزيز عمليات التكامل في القارة الأفريقية.

ولفت أزيروف إلى إطلاق منطقة تجارة حرة أفريقية في عام 2022، وهو ما اعتبره إشارة على تنامي دور جمعيات التكامل الإقليمي الفرعي بالقارة السوداء، موضحا أن روسيا على اقتناع أن تعزيز السيادة الوطنية والتجارة الحرة في القارة "عمليتين مكملتين لبعضهما البعض وستساعدان أفريقيا على التطور كأحد أقطاب القوة في الساحة العالمية، ولذلك نحن مهتمون بتعزيز تطوير القطب الأفريقي ووجود صديق يعتمد عليه يتمثل في الدول الأفريقية".