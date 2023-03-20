جاء ذلك خلال لقاء السفير العرابي، مع السكرتير الدائم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا "شيمبو إف مبولا"؛ لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان التعاون القائم بين البلدين لاسيما بمجال الزراعة، والتواجد المصري الكبير بجمهورية زامبيا عبر الشركات المصرية العاملة في الطاقة والاتصالات، وكذلك بمجال الصحة والمتمثل في المستشفى القبطي في لوساكا والتي يعمل بها عدد من الأطباء المصريين.

واستعرضا الأوضاع الإقليمية بمنطقة الجنوب الإفريقي، وتطلع زامبيا للاستفادة من خبرة مصر بمجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار لاسيما في ضوء الدور الذي تقوم به زامبيا بمجال السلم والأمن في جماعة تنمية الجنوب الإفريقي (السادك)، فضلًا عن التنسيق في إطار تجمع الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.