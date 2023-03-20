شمال سيناء تستعد لاستقبال رمضان بحملات نظافة ودروس للسيدات والأطفال بالمساجد

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت شمال سيناء استعدادات لاستقبال شهر رمضان بدأت من المساجد بحملات نظافة وتحديد توقيتات الدروس والمحاضرات بكل مسجد، وتوفير الاحتياجات من السلع بمعارض "أهلا رمضان" بمدن المحافظة، وإطلاق مبادرة إفطار صائم.

واستعدت أوقاف شمال سيناء لاستقبال رمضان بتحديد 13 مسجدا لتقديم محاضرات للسيدات و12 مسجدا لاستقبال النشء وتقديم دروس لهم.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان المبارك لعام 1444هــ- 2023م، وفى ضوء الاهتمام بدور المرأة فى المجتمع سيتم انطلاق درس السيدات بـ 13 مسجدا خلال شهر رمضان المبارك بـعدد 6 إدارات فرعية ( شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة، الشيخ زويد) (كمجموعة أولى)، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر وهى مساجد : الرفاعى - ميدان الرفاعى، القرمانى ببركة حليمة، السلام بأبى صقل، وعمرو بن العاص بالمساعيد، أبى بكر بالفواخرية، والسلام بالمساعيد، والمحطة ببئر العبد، والفاروق ببئر العبد، والتعمير بالخربة، وبالوظة برمانة، وال عمار بحى العمايرة، والرحمن بالحسنة، والكوثر بحى الكوثر.

وتقرر انطلاق انطلاق درس الطفل فى 12 مسجدًا خلال شهر رمضان بعدد 5 خمس إدارات فرعية( شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة) (كمجموعة أولى)، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر.

وشهدت مساجد شمال سيناء تنفيذ المرحلة الثانية لحملة النظافة الموسعة للمساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء على مستوى مراكز محافظة شمال سيناء تحت شعار: كلنا فى خدمة بيوت الله (عز وجل)، والتى تستمر حتى نهاية شهر شعبان، وتتضمن الحملة النظافة الدورية للمساجد، ونظافة أسطح المساجد، ودورات المياه وملحقات المساجد ورفع أى كهن بالمسجد أو ملحقاته إلى مخازن المديرية، ونزول جميع القيادات بالمديرية والإدارات الفرعية على جميع المستويات لمتابعة العمل استعداداً لشهر رمضان المبارك.

كما تقرر زيادة عدد المساجد المشاركة فى برنامج المنبر الثابت الدعوى المشترك بين الأزهر والأوقاف بشمال سيناء إلى 20 مسجد بمراكز المحافظة بداية من شهر مارس2023 فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف)، ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوى المشترك بين الأزهر والأوقاف بمساجد شمال سيناء (الثلاثاء من كل أسبوع) بعد صلاة المغرب فى 20 مسجد بمراكز المحافظة بعد ترشيح وزارة الأوقاف5 مساجد جديدة للمشاركة فى النشاط الدعوى بداية من شهر مارس 2023م.

ومقررا مضاعفة عمل البرنامج خلال شهر رمضان بواقع " درسين أسبوعيًّا بالمساجد المشاركة" يومين فى الأسبوع " بعد صلاة العصر.

كما تم الانتهاء من دورة فقه الصيام لعدد 100 إمام وخطيب من أئمة المساجد بأوقاف شمال سيناء وذلك بقاعة دار مناسبات مسجد النصر بالعريش، وقام بالمحاضرة الشيخ أحمد أبو القاسم عميد المركز الثقافى ومدرس الفقه بالمركز، وفى حضور السادة قيادات الدعوة بالمديرية، ورؤساء الأقسام والمتابعة.

وافتتحت أمانى رسلان مدير تموين شمال سيناء، وسعد بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، معرض أهلا رمضان بمدينة الحسنة بوسط سيناء بمنفذ الشركة العامة لتجارة الجملة، وتم فيه توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة مثل الأرز والسكر بسعر 14.5 والزيت 800 ملى بسعر 35 جنيها، بالإضافة إلى توفير دواجن ومجمدات، بنسبة خصم من 20 إلى 30 %.

وقالت أمانى رسلان مدير عام تموين شمال سيناء، أن هذا المعرض هو ثانى معرض بمدن شمال سيناء، مشيرتا انه فى مدينة العريش يتواصل استقبال المواطنين بمعرض أهلا رمضان بالعريش بتخفيضات تصل لنحو 25‎%‎، موضحة أن معرض أهلا رمضان بشمال سيناء تنفذه مديرية التموين والغرفة التجارية بشمال سيناء وبالاشتراك مع الشركة العامة لتجارة الجملة والجمعيات التعاونية، وشهد المعرض إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية واللحوم والخضروات، وأنه تتوفر السلع الغذائية والمعروضات بتخفيضات تصل إلى 25 % أقل من مثيلاتها بالسوق وتواجد مفتشى الرقابة التموينية بالمعرض على مدار الساعة بالإضافة إلى غرفة عمليات مديرية التموين على رقم " 3351027) لتلقى أى شكاوى أو اقتراحات من المواطنين وسرعة التعامل معها فورا، مؤكدة أن المعرض يقوم على توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلية وضبط الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم النزول بالأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء فى هذا الشأن، ويشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر رمضان من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة مشيرا إلى أن المعرض مستمر طوال شهر رمضان، وأن محافظة شمال سيناء تعد متميزة فى هذا المجال، ومؤكدا على الالتزام بالأسعار المحددة وفقا لآليات التموين والحكومة للحفاظ على استقرار السوق.

كما شهدت محافظة شمال سيناء تدشين مبادرة حملة إفطار صائم بقرية الروضة وأعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن حملة إفطار صائم تطلقها مؤسسة مصر الخير للعام الحادى عشر على التوالى، حيث تم تدشينها من مكان رمزى وهو قرية الروضة، وتقدم خلال حملة إفطار صائم 3500كرتونة للمستحقين من أبناء المحافظة، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك مواطن فى شمال سيناء بدون وجبة إفطار أو سحور، سواء نتيجة المجهود الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير ومؤسسات المجتمع المدنى أو المجهود الذى تقوم به المحافظة.

ومقررا أن تقدم يوميا 1000 وجبة ساخنة خلال شهر رمضان، بإجمالى 30 ألف وجبة خلال الشهر الكريم، بجانب تقديم 1000 وجبة سحور يومياً بإجمالى 30 ألف وجبة يوميا خلال الشهر، وتخصيص 3500 كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على المستحقين بحلول شهر رمضان.



ائمة مساجد شمال سيناء



تجهيز المساجد



تنظيف المساجد



توفر احتياجات رمضان



حملات تطوعية لنظافة المساجد



معارض اهلا رمضان بالعريش



معارض اهلا رمضان وتوفر السلع



معرض اهلا رمضان بالعريش



معرض اهلا رمضان بوسط سيناء



من اسواق شمال سيناء



من اعمال التجهيز



من المعارض