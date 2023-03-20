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سرقة كابلات الكهرباء فى منتصف الليل.. اعترفات مُثيرة لعصابة بمدينة بدر

الإثنين، 20 مارس 2023 02:00 ص
سرقة كابلات الكهرباء فى منتصف الليل.. اعترفات مُثيرة لعصابة بمدينة بدر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية من العقارات وبيعها، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
واعترف المتهمان أمام النيابة العامة بالتخطيط لسرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من أسفل العقارات وبيعها لآخر مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما اعترفا بتكوين فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات بأسلوب "السحب"، بعد مراقبة العقار بشكل دقيق والتأكد من عدم وجود مارة في ساعات الليل المتأخرة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بدر، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سىء النية" وبحوزته مسروقات واقعتى السرقة.

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