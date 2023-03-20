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سامح شكري يلتقي سلطان الجابر الرئيس المعين للدورة المقبلة للمؤتمر COP28

الإثنين، 20 مارس 2023 04:36 م
سامح شكري يلتقي سلطان الجابر الرئيس المعين للدورة المقبلة للمؤتمر COP28 جانب من الاجتماع
كتب أحمد جمعة

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التقى سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27 اليوم الإثنين ، بالدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP28، وذلك على هامش اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ.
 
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادلا للرؤى والتقديرات بخصوص التقدم المحرز على مختلف أصعدة العمل المناخي، بجانب التباحث حول موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية التي يتعين دفع الجهود بشأنها خلال الفترة المقبلة للبناء على النجاحات التي تحققت خلال مؤتمر COP27.
 
وكشف السفير أبو زيد أن الوزير الإماراتي حرص خلال المقبلة على التعرف على تجربة مصر على الصعيدين التنظيمي والموضوعي في استضافة وترؤس مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، وذلك في إطار الإعداد الجاري لعقد الدورة المقبلة للمؤتمر بالإمارات نهاية العام الجاري.
 
و استعرض الوزير شكري الخبرات المصرية في هذا الصدد وخاصةً فيما يتعلق بالتواصل مع مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي لتعزيز انخراطهم البناء في العمل المناخي ومفاوضات المناخ، مما ساهم في خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة، مؤكداً على الدعم المصري الكامل للجانب الإماراتي بهدف نجاح مؤتمر COP28.
 
 

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التغيير المناخى

شرم الشيخ



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