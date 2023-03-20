اليوم السابع
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رفع 175 طن قمامة فى حملة نظافة بالمحلة.. صور

الإثنين، 20 مارس 2023 08:46 م
رفع 175 طن قمامة فى حملة نظافة بالمحلة.. صور حملة نظافة بالمحلة
الغربية عادل ضرة

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أعلن اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، عن تنظيم حملات نظافة مشتركة بقرى مركز المحلة، يتم من خلالها تقسيم مركز المحلة إلى 4 قطاعات، وكل قطاع يضم 4 وحدات محلية، تشترك معدات كل قطاع فى حملة مكبرة بأحد وحدات القطاع.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ 4 حملات نظافة مكبرة مجمعة بالوحدات المحلية لقرى الهياتم والمعتمدية ومحلة حسن ودمرو تحت إشراف نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع إدارة بناء وتنمية القرية وأسفرت عن رفع 175 طن من القمامة.
 
وأضاف أن قطاع شرق مركز المحلة والذى يضم وحدات محلة أبو على وبشبيش وميت الليت ومحلة حسن قام بتنفيذ حملة نظافة بالوحدة المحلية لمحلة حسن شملت قرية منشأة الأمراء والطريق العام المحلة - دمرو نطاق وحدة محلة حسن بداية من عزبة فرج حتى المقابر وتم رفع 50 طن قمامة.
 
وفي قطاع غرب مركز المحلة والذى يضم وحدات العامرية والجابرية والمعتمدية ونمرة البصل فقد تم القيام بحملة نظافة بنطاق وحدة المعتمدية شملت نفق مقابر المعتمدية وطريق عزبة قسم أول وثان المعتمدية وقرية سندسيس واستطاعت رفع 40 طن قمامة. 
 
وقام قطاع شمال مركز المحلة والذى يضم معدات وحدات البنوان ودمرو وسامول والشهيدى بأعمال نظافة بالوحدة المحلية لدمرو شملت مدخل دمرو باتجاه الشامي وعزبة حافظ بمنشية طنبارة وطريق قرية سنبارة وتم رفع 40 طن قمامة. 
 
أما قطاع جنوب المحلة الذى يضم معدات الوحدات المحلية لشبرابابل والهياتم وصفط تراب وبلقينا فقد قام برفع 45 طن قمامة بالوحدة المحلية بالهياتم  شملت مدخل قرية الهياتم وعزبة قسم ثان الهياتم وطريق مصرف الابشيط. 
 
يذكر أن رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، تستهدف من خلال تنظيم هذه الحملات المشتركة رفع مستوى النظافة العامة بقرى مركز المحلة وتلبية مطالب المواطنين.
 
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حملة نظافة بالمحلة (1)

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حملة نظافة بالمحلة (2)

حملة نظافة بالمحلة (3)
حملة نظافة بالمحلة (3)

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حملة نظافة بالمحلة (4)

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حملة نظافة بالمحلة (5)

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حملة نظافة بالمحلة (6)

 


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