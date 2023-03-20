رئيس الجامعة الأمريكية: خصصنا صندوق طوارئ لدعم الطلاب لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار

كتب محمد صبحى

قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، إن الطلاب في مقدمة أولويات الجامعة خلال الفترة الماضية والمقبلة، موضحاً أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف على الطلاب وأولياء أمورهم من تحمل المصروفات.

وأضاف دلال خلال مرتمر صحفي منعقد الان بحرم الجامعة الامريكية بالقاهرة فرع التجمع ، للإعلان عن منح برنامج التميز ب الجامعة الأمريكية ، أنه في الوقت الحالي تتخذ الجامعة إجراءات مؤقتة أخرى حتى استقرار وضع الاقتصاد العالمي، لتخفيف اثار ارتفاع المصروفات على الطلاب نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الجامعة اتخذت إجراءات في الموجات الثلاثة مع هبوط العملة، وتم تقديم مساعدة مالية لكل الطلاب، فضلا عن تخصيص صندوق و ميزانية طوارئ لمساعدة الطلاب ، مشيرا إلى أنه على الرغم من الحجم المالي الكبير المقدم للطلاب لم تستطع رفع الأزمة عن كل الطلاب ولكن خففناها عن عدد منهم، وليس هن فقط وإنما مساعدة موظفي الجامعة أيضا تم وضعه في الحسبان، ونحضر لموازنة العام القادم ونضع في الحسبان موجات جديدة.

وقال إن إجمالي الدعم للطلاب بلغ العام الدراسى الجاري 40 مليون دولار، ولن يضطر أي طالب إلى الخروج من الجامعة بسبب المصروفات، معلنا عن حصول 3800 طالب على منح بينهم 1200 طالب حصلوا على منح كاملة، وذلك مقارنة بحوالي 3000 العام الماضي، منوها إلى أن الجامعة قدمت دعما ومساعدة 10%.