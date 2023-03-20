حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية لـ 1359 شخصا بقافلة ببيلا (صور)

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1359من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصات بـ10 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، انف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية ( معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة )، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

أضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أجرت القافلة 206 تحليل طبي ما بين - معمل الدم/معمل الطفيليات، وإجراء 54 أشعة، صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 786 مواطن ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة،الضغط والسكر ) على 90 مواطن خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية ل7 مرضى، والتحويل على اقرب مستشفى ل13 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز بيلا، والوحدة الصحية بالهمة والمجلس المحلي لمركز ومدينة بيلا، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لـ أهالينا الكرام.



اجراء التحاليل الطبية بالقافلة



اجراء التحاليل الطبية



المسئولون عن القافلة الطبية



جانب من اقبال المواطنين