اليوم السابع
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حكم قول "إحنا زارنا النبى" للضيف؟.. اعرف الإجابة من دار الإفتاء

الإثنين، 20 مارس 2023 11:10 ص
حكم قول "إحنا زارنا النبى" للضيف؟.. اعرف الإجابة من دار الإفتاء دار الافتاء
كتب لؤى على

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ما حكم ما يقوله المصريون من كلمة: (احنا زارنا النبي) صلى الله عليه وآله وسلم للضيف عند قدومه؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟؛ حيث إن بعض الناس قال لي: اتق الله في ألفاظك فهذه العبارات تخالف العقيدة، وهل تساوي زيارة أحد بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام؟، سؤال ورد لدار الإفتاء وجاء رد الدار كالآتى:
 
ما اعتاده المصريون من قولهم للزائر: (احنا زارنا النبي) صلى الله عليه وآله وسلم هو من العادات المستحسنة، التي يقصدون بها حصول بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس الزيارة استبشارًا بقدوم الزائر؛ لما فيها من جبر خاطر الزائر وإدخال الفرح على قلبه، وإثارة لواعج الشوق وبعث الهمم الكوامن والعزائم السواكن إلى أشرف الخلائق، والاستزادة من اتصال الأمة بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم.

احنا زارنا النبى

دار الافتاء

فتوى

فتاوى



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