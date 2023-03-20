جدعنة المصريين.. قصة شاب يعثر على 15 ألف جنيه ويعيدها لأصحابها في الغربية

الغربية مصطفى عادل

عثر الشاب محمد عادل الصغير ابن قرية سحيم مركز السنطة بمحافظة الغربية على مبلغ 15 ألف جنيه، داخل شنطة ورفض مغادرة مكان العثور عليها حتى تمكن من إعادة المبلغ لأصحابه، وتبين أن المبلغ خاص بعملية جراحية كان أصحابه في طريقهم لدفعه قيمة إجراء عملية جراحية لنجلتهم، ورفض الحصول على مكافأة.

وقال الشاب الأمين لـ اليوم السابع، إنه خرج من منزله متجها لمحافظة كفر الشيخ وأثناء تواجده أمام مخبز لشراء "فطيرة" لتناولها فوجئ بسقوط حقيبة من سيدة بعد استقلالها ميكروباص.

وأشار إلى أنه توجه لمكان الشنطة وقام بفحص المتعلقات الموجودة بداخلها وعثر على مبلغ 15 ألف جنيه عبارة عن 10 آلاف جنيه من فئة 200 جنيه و5 آلاف جنيه فئة 100 جنيه.

وأضاف أنه وضع المبلغ مرة أخرى في الحقيبة ورفض الانصراف من مكانه، حتي عادت السيدة مرة أخرى وشاهدها تبكي وسألها عما إذا كانت تبحث عن شيء فأجابته أنها فقدت حقيبة بداخلها المبلغ، وطلب منها امارات عن المبلغ وبعد التأكد قام بتسليمها الحقيبة والمبلغ كاملا.

وأضاف أنها عرضت عليه مكافأة مالية نظير امانته إلا أنه رفض الحصول عليها، مبينا أن المبلغ خاص بإجراء عملية جراحية كانت السيدة في طريقها لسداده.