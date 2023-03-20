تلاميذ مدرسة بشمال سيناء يطلقون مبادرة للحفاظ على طريق حورس القديم.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق تلاميذ مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بشمال سيناء، مبادرة للحافظ على منطقة "السبخة" بمعالمها الطبيعية، باعتبارها إحدى أهم نقاط مسار طريق حورس القديم على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت المدرسة الكائنة فى مدينة الشيخ زويد فى شمال سيناء فى بيان، أن المبادرة انطلقت تحت إشراف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وسلامه سالمان، مدير الإدارة التعليمية، وإشراف رشيد راشد مدير المدرسة، وتضمنت مبادرة مدرسة الكوثر للتعليم الاساسى بنات المحافظة على التراث الطبيعى، إطلاق شعار "حافظوا على سبخة الشيخ زويد" إحدى مناطق طريق حورس .. مبادرون من أجل البيئة والتغيرات المناخية، بتنفيذ معلمى الدراسات الإجتماعية زيارة للمكان لطالبات الصف الرابع الابتدائى فى رحلة تعليمية ترفيهية شملت الرحلة زيارة سبخة الشيخ زويد، وفيها تعرفت الطالبات على الأهمية التاريخية والجغرافية والبيئية لسبخة الشيخ زويد ودور المجتمع والفرد تجاه مثل تلك الاماكن التراثية الطبيعية.

وتعرفت الطالبات على أن سبخة الشيخ زويد جزء من طريق حورس ومسار العائلة المقدسة وكذلك خط سير الفتح العربى الإسلامى لمصر عبر من خلالها.

ووجهت طالبات الصف الرابع الجميع للمحافظة على سبخة الشيخ زويد وإدراجها فى ضمن قائمة التراث البيئى الوطنى من خلال تقديم مبادرة "حافظوا على سبخة الشيخ زويد"، معربين عن أملهم أن تلقى مبادرتهم صدى على المستوى الرسمى والشعبى من خلال تضافر جهود المجتمع المحلى والجهات التنفيذية بالمدينة نحو المحافظة على سبخة الشيخ زويد كتراث طبيعى وطنى.

وأوضح بيان المدرسة، أن طريق حورس الحربى وسبخة الشيخ زويد جاء ذكره فى خارطة مصورة على الجدار الشمالى لمعبد الكرنك فى الأقصر تعود لعصر الملك سيتى الأول، وتذكر الخارطة وجود 11 محطة على طول الطريق، كشف منها خمس محطات حتى الآن، وكان يوجد على طول الطريق تسعة آبار أو خزانات مياه، وقلاع تحمل أسماء الملوك ومنها "بئر من ماعت رع"، والتعبير "من ماعت رع" هو اسم العرش الخاص بالملك سيتى الاول، وكان لهذا البئر اسم محدد وهو "نا خاسو" ويحدده الآثاريون اليوم فى موقع الشيخ زويد، وهذه الرحلة ضمن شرح منهج مادة الدراسات الإجتماعية للصف الرابع دروس الوحدة الثانية "الأماكن السياحية والتراثية فى بلدنا".